СМИ: Роналду выплатит €18,8 млн штрафа налоговым службам Испании

ТАСС, 13 июля. Бывший футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду подпишет соглашение с Налоговым агентством Испании по делу об уклонении от уплаты налогов и выплатит €18,8 млн штрафа. Об этом сообщает газета AS.

Роналду признался в четырех налоговых преступлениях, которые не повлекут за собой тюремного заключения. Отмечается, что Роналду не обязательно лично присутствовать при подписании соглашения с налоговой службой. Адвокат Роналду пытался закрыть это дело до перехода футболиста в "Ювентус", однако не успел из-за бюрократических проволочек. Зарплата игрока в итальянском клубе составит €30 млн в год.

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около €15 млн. Сам футболист заявлял, что никогда не пытался скрыть свои доходы.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из английского "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Сумма его трансфера в итальянский "Ювентус" составила €100 млн.