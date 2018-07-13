Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Роналду выплатит €18,8 млн штрафа налоговым службам Испании

Спорт
13 июля, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Роналду признался в четырех налоговых преступлениях, которые не повлекут за собой тюремного заключения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 13 июля. Бывший футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду подпишет соглашение с Налоговым агентством Испании по делу об уклонении от уплаты налогов и выплатит €18,8 млн штрафа. Об этом сообщает газета AS.

Роналду признался в четырех налоговых преступлениях, которые не повлекут за собой тюремного заключения. Отмечается, что Роналду не обязательно лично присутствовать при подписании соглашения с налоговой службой. Адвокат Роналду пытался закрыть это дело до перехода футболиста в "Ювентус", однако не успел из-за бюрократических проволочек. Зарплата игрока в итальянском клубе составит €30 млн в год.

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около €15 млн. Сам футболист заявлял, что никогда не пытался скрыть свои доходы.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из английского "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Сумма его трансфера в итальянский "Ювентус" составила €100 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
2
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
3
Полиция сообщила об инциденте в ресторане, который посетили в день отравления Скрипали
4
Количество пострадавших при взрыве на предприятии "Сургутнефтегаза" увеличилось до семи
5
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
6
Порошенко заявил, что обсудил с Трампом и Макроном их будущие встречи с Путиным
7
Тестовый самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковский
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!