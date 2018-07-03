ФК "Урал" планирует побить рекорд по продажам абонементов на домашние матчи после ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Клуб "Урал", который выступает в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), планирует побить рекорд по продажам абонементов на домашние матчи на стадионе "Екатеринбург-Арена" в предстоящем сезоне. Предполагается, что абонементы на 15 матчей сезона-2018/19 приобретут более 5 тыс. болельщиков, сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь клуба Никита Медведевских.

"В прошлом сезоне мы реализовали 2,5 тыс. абонементов, в этом году рассчитываем продать более 5 тыс., и глядя на то, как активно абонементы продаются сейчас, мы можем сказать, что это вполне реально. В целом мы намерены побить абсолютный рекорд по продажам абонементов, он составляет 4,9 тыс. штук. В первую очередь мы связываем такой ажиотаж с прошедшим чемпионатом мира - люди поняли, что в России может быть футбол, и мы заявляем, что будем стараться сделать атмосферу на наших матчах такой же, как на чемпионате мира. Плюс новый комфортный стадион в самом центре города", - сказал Медведевских.

Предварительная продажа абонементов на 15 матчей "Урала" стартовала 5 июля, с 13 июля и до первого матча клуба 28 июля абонементы могут приобрести все желающие. "За первую неделю предварительных продаж продано около 800 абонементов, в прошлом году было продано 300 абонементов за аналогичный период. Наибольшей популярностью пользуются абонементы за 16,9 тыс. рублей в зону гостеприимства", - добавил Медведевских.

Самый дешевый абонемент в семейный сектор на 15 матчей "Урала" на "Екатеринбург-Арене" стоит 1490 рублей, самый дорогой - 69 тыс. рублей, он включает в себя питание. "В этом году планируем сделать в семейном секторе детскую комнату", - резюмировал пресс-секретарь ФК "Урал".

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай - 0:1 (15 июня), Франция - Перу - 1:0 (21 июня), Япония - Сенегал - 2:2 (24 июня) и Мексика - Швеция - 0:3 (27 июня).