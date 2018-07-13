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Международная ассоциация бокса отстранила всех судей, работавших на Олимпиаде-2016

Спорт
13 июля, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Сроки отстранения не установлены

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Бывший президент AIBA Чинг-Куо Ву

Бывший президент AIBA Чинг-Куо Ву

© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) отстранила всех 36 судей, которые работали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом говорится в официальном плане развития AIBA, который поступил в распоряжение ТАСС.

"AIBA отстранила всех 36 судей, которые работали на Олимпийских играх, до соответствующего уведомления", - говорится в документе.

Сроки отстранения не установлены.

На Играх в Рио участники высказывали недовольство работой судей, после чего был отстранен от исполнения обязанностей рефери Карим Бузиди. В настоящее время исполняющим обязанности президента AIBA является Гафур Рахимов.

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