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Якупов: Ковальчук не испытает проблем после возвращения в НХЛ

Спорт
13 июля, 14:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июля. /ТАСС

Ковальчук, ранее выступавший за СКА, подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ "Лос-Анджелес"

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Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Российский форвард Илья Ковальчук не испытает проблем после возвращения в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал новичок санкт-петербургского СКА Наиль Якупов.

В начале июля СКА объявил о подписании однолетнего контракта с 24-летним Якуповым. Ковальчук, ранее выступавший за СКА, подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ "Лос-Анджелес". После окончания контракта со СКА защитник Вячеслав Войнов также выразил желание вернуться в НХЛ. Россиянин был вынужден покинуть заокеанскую лигу в сентябре 2015 года из-за обвинений в домашнем насилии.

"Сложно будет всегда, нет смысла обсуждать, что будет с командой без Ковальчука и Войнова. Эти игроки выбрали другие команды, это нормально. Ковальчук, как звезда, не погасал - для меня он всегда был успешным хоккеистом. Думаю, у него не будет никаких проблем - он очень сильный игрок, так же как и Войнов", - сказал Якупов.

"Видимо, в США серьезно относятся к подобным ситуациям, как у Войнова. Надеюсь, у него все разрешится, и он сможет играть в НХЛ. От общественного мнения никуда не деться" - заключил новичок СКА.

Ранее Якупов выступал в клубах НХЛ "Эдмонтон", "Сент- Луис" и "Колорадо". В прошедшем сезоне он провел 58 матчей за "Колорадо", забросив девять шайб и отдав семь результативных передач. В общей сложности он сыграл в регулярных чемпионатах НХЛ 350 матчей и набрал 136 очков (62 шайбы + 74 передачи).

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