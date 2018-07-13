Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Женский волейбольный клуб в Калининграде завершил формирование команды

Спорт
13 июля, 18:38 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 13, июля. /ТАСС

По данным областных властей, по популярности и количеству занимающихся волейбол в Калининградской области занимает второе место после футбола

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Женский волейбольный клуб "Локомотив-Калининградская область" полностью завершил формирование команды и отправится на первые сборы в Белоруссию. Об этом сообщил журналистам в пятницу на пресс- конференции генеральный директор клуба Александр Косырьков.

"Команда полностью укомплектована, все игроки собраны в Калининграде, сейчас они проходят медкомиссию, готовятся к сборам, которые пройдут в Белоруссии, не считая тех волейболисток [четыре игрока], которые находятся сейчас в национальной команде", - сказал Косырьков, уточнив, что первый сбор в Белоруссии пройдет c 15 по 31 июля, второй - в Калининграде в августе.

"Мы считаем, что команда собрана достаточно приличная, которая готова решать самые сложные задачи", - отметил гендиректор клуба. По его словам, до сентября клуб рассчитывает принять участие в нескольких турнирах. На сезон перед командой поставлена задача "завоевать медали, на следующий год попасть в Лигу чемпионов".

Как сообщил начальник Калининградской железной дороги (КЖД, входит в РЖД) Виктор Голомолзин, в городе Зеленоградске, на берегу Балтийского моря, в четвертом квартале этого года завершится строительство спорткомплекса, где в будущем команда сможет проводить сборы и тренироваться. На этой базе, по его словам, также будет базироваться юношеская волейбольная команда. Главной ареной калининградского женского клуба стал Дворец спорта "Янтарный" в Калининграде.

Впервые о создании женского клуба "Локомотив" в Калининграде было заявлено в апреле 2018 года на брифинге с участием губернатора области Антона Алиханова, президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко и генерального директора мужского волейбольного клуба "Локомотив-Новосибирск" Романа Станиславова. Тренерский штаб возглавил бывший тренер сборной России Андрей Воронков, а одной из звезд стала воспитанница калининградской профильной спортивной школы, экс-игрок сборной страны и швейцарского "Волеро" Екатерина Орлова. Ранее сообщалось, что ближайшей осенью клуб начнет выступать в суперлиге, титульным спонсором клуба является РЖД.

По данным областных властей, по популярности и количеству занимающихся волейбол в Калининградской области занимает второе место после футбола. В 2017 году этим видом спорта занималось более 16,5 тысяч человек. В детско- юношеских спортивных школах области открыты и функционируют 17 отделений по волейболу, учебные занятия с детьми проводят 52 тренера.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция возбудила дело после избиения польского дипломата в самолете
2
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
3
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
4
В Еврокомиссии опровергли утверждения о том, что Юнкер был пьян на саммите НАТО в Брюсселе
5
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
6
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
7
Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!