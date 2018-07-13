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Перуанец Фарфан подарил Ракитичу футболку своей сборной перед финалом ЧМ-2018

Спорт
13 июля, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Вместе с футболкой журналист передал Ракитичу перуанскую шапку чуйо

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Иван Ракитич

Иван Ракитич

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Перуанский футболист Джефферсон Фарфан, который сейчас выступает за московский "Локомотив", передал хорвату Ивану Ракитичу футболку своей сборной перед финалом чемпионата мира. Подарок со словами удачи игроку на пресс-конференции преподнес перуанский журналист, который дружит с Фарфаном.

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Вместе с футболкой журналист передал Ракитичу перуанскую шапку чуйо.

Фарфан до перехода в "Локомотив" выступал за немецкий клуб "Шальке", за который также играл Ракитич.

"Хочу поблагодарить и вас, и Фарфана, - сказал Ракитич, который сейчас представляет "Барселону". - Для меня было честью играть с ним в "Шальке". Он всегда будет желанным гостем в моем доме".

В финале чемпионата мира, который пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники", хорваты сыграют с французами.

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