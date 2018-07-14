Андерсон назвал шестичасовой матч против Изнера на Уимблдоне испытанием на выносливость

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца Джона Изнера, продолжавшийся более 6 часов, превратился в "битву за выживание". Слова спортсмена приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В пятницу Андерсон победил Изнера со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24 и вышел в финал турнира. Встреча продолжалась 6 часов 35 минут.

"Это была действительно битва за выживание. Уже не было и речи об обычном теннисном матче и тактике, стоял лишь вопрос - кто дольше продержится. Я в восторге от результата, в матче наблюдалось абсолютное равенство, но кто-то должен был выиграть", - сказал Андерсон.

В финале 15 июля южноафриканец сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.

Уимблдонский турнир (общий призовой фонд - $45 млн) проходит на травяных кортах в Лондоне.