СМИ: "Фламенго" готов приобрести футболиста ЦСКА Витиньо за €10 млн

ТАСС, 14 июля. Бразильский футбольный клуб "Фламенго" предложил €10 млн за трансфер форварда российского ЦСКА Витиньо. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

По информации канала, переговоры с ЦСКА проходят трудно, однако соглашение с 24-летним спортсменом уже достигнуто. Издание сообщает, что €10 млн - та сумма, которая устраивает московский клуб, однако окончательного согласия на трансфер ЦСКА пока не дал.

Соглашение Витиньо с ЦСКА рассчитано до лета 2020 года. В состав армейцев бразилец перешел в 2013 году, после этого он дважды отправлялся в аренду в бразильский "Интернасионал" в 2015-16 годах.

В сезоне-2017/18 Витиньо сыграл во всех 30 матчах чемпионата России и забил 10 мячей. ЦСКА по итогам сезона занял второе место в турнирной таблице и гарантировал себе выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.