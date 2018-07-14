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Голландский велогонщик Груневеген одержал победу на втором подряд этапе "Тур де Франс"

Спорт
14 июля, 17:50 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 14, июля. /ТАСС

В генеральной классификации лидирует бельгийский гонщик из команды BMC Грег ван Авермат

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Дилан Груневеген

Дилан Груневеген

© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Голландский велогонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген одержал победу на восьмом этапе престижной многодневки "Тур де Франс". Этап стартовал в городе Дрё, а финишировал в Амьене.

Груневеген преодолел 181 км за 4 часа 23 минуты 36 секунды. Второе место занял немец Андре Грайпель из Lotto-Soudal, показавший то же время, что и победитель. Третьим стал колумбиец Фернандо Гавирия из команды Quick-Step Floors, финишировавший с аналогичным временем.

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В генеральной классификации по-прежнему лидирует бельгийский гонщик из команды BMC Грег ван Авермат. Второе место занимает британец Герайнт Томас из Sky (+7 секунд). Третьим в общем зачете идет американец Тиджей ван Гардерен, также представляющий BMC (+9).

Россиянин Ильнур Закарин ("Катюша-Альпецин") финишировал в первой группе преследователей и поднялся на 24-е место в общем зачете. Он проигрывает лидеру 2 минуты 6 секунд.

Груневеген третий раз в карьере и второй подряд на текущей веломногодневке одержал победу на этапе "Тур де Франс". Впервые это произошло в прошлом году.

Девятый этап "Тур де Франс" пройдет 15 июля между городами Аррас и Рубе. Его протяженность составит 156,5 км.

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