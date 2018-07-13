Голландский велогонщик Груневеген одержал победу на седьмом этапе "Тур де Франс"

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Голландский велогонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген одержал победу на седьмом этапе престижной многодневки "Тур де Франс". Этап стартовал в городе Фужер, а финишировал в Шартре.

Груневеген преодолел 231 км за 5 часов 43 минуты 42 секунды. Второе место занял колумбиец Фернандо Гавирия из команды Quick-Step Floors, финишировавший с тем же временем. Третьим стал словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe (то же время).

В генеральной классификации лидерство сохранил бельгийский гонщик из команды BMC Грег ван Авермат. Второе место занимает британец Герайнт Томас из Sky (+6 секунд). Третьим в общем зачете идет американец Тиджей ван Гардерен, также представляющий BMC (+8).

Четырехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум (Sky) идет на 14-м месте (+1.05), победитель "Тур де Франс" 2014 года итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) - 16-й (+1.11). Россиянин Ильнур Закарин ("Катюша- Альпецин") остался на 25-м месте в общем зачете, он проигрывает лидеру 2 минуты 5 секунд.

Груневеген второй раз в карьере одержал победу на этапе "Тур де Франс". Впервые это произошло в прошлом году. 25-летний голландец третий раз в карьере выступает на этой многодневке.

Восьмой этап "Тур де Франс" пройдет 14 июля между городами Дрё и Амьен. Его протяженность составит 181 км.