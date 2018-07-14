Дворкович обвинил Макропулоса в использовании коррупционных схем в его деятельности в FIDE

ТАСС, 14 июля. Претендент на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) и член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович обвинил вице-президента организации грека Георгиоса Макропулоса, также претендующего на пост главы FIDE, в использовании коррупционных схем в его деятельности в организации. Об этом Дворкович написал в письме антикоррупционному органу FIDE, которое он опубликовал на своей странице в Twitter.

I was pleasantly surprised to learn about the decision of the current FIDE leadership to introduce the anti-corruption measures.

The chess world needed it badly for so many years, and I am just a bit surprised Mr.Makropulos hasn't initiated it earlier... — Arkady Dvorkovich (@advorkovich) July 14, 2018

В четверг FIDE объявила об антикоррупционных мерах, которые будут приняты в преддверии выборов президента организации. Также был создан комитет по обеспечению честности и объективности избирательного процесса. На пост главы FIDE, помимо Дворковича, претендуют Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт, действующий глава FIDE Кирсан Илюмжинов не стал баллотироваться на новый срок и выразил поддержку Дворковичу. Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми.

"Я был приятно удивлен, узнав о решение нынешнего руководства FIDE представить антикоррупционные меры. Шахматный мир нуждался в этом в течение многих лет, я удивлен, что Макропулос не инициировал данный процесс раньше. Будучи одним из лидеров FIDE более тридцати лет, он, безусловно, имел возможность сделать это раньше. В любом случае это позитивный шаг, я хотел бы использовать возможность, чтобы направить первый официальный запрос в недавно сформированный антикоррупционный комитет", - написал Дворкович.

"Дорогие члены комитета, проверив список судей и арбитров шахматной Олимпиады (23 сентября - 7 октября), которая пройдет в Батуми параллельно конгрессу FIDE и выборам президента FIDE, я заметил кое-что странное: в списке нет ни одного судьи из России или США - двух шахматных супердержав. Российский судья изначально был приглашен, но приглашение было отозвано, как только появился российский кандидат на пост главы FIDE. Много других стран с уважаемыми и профессиональными арбитрами также не представлены в списке судей, но Австрия, Грузия, Германия и Греция имеют сразу по два представителя среди судей шахматной Олимпиады. Вам решать, имеет ли такой дисбаланс какое-то отношение к избирательной кампании Макропулоса и его команде", - обратился кандидат в президенты FIDE к комитету.

"Выбор судей для работы на шахматной Олимпиаде, выбор мест для проведения соревнований и решения о выдаче субсидий различным федерациям полностью непрозрачны. Вся система назначений в FIDE выглядит коррумпированной, очевидно, Макропулос много раз использовал ее, чтобы извлечь выгоду для своих политических союзников и личных друзей", - отметил Дворкович в письме.

Также Дворкович в своем письме обращает внимание на апелляционные комитеты FIDE, которые, по его мнению, служат уже устоявшимся способом распределения средств членам команды Макропулоса. Он отметил, что эти люди очень часто оказываются на хорошо оплачиваемых постах в организации, при этом они на протяжении многих лет открыто поддерживают Макропулоса и участвуют в различных кампаниях в его поддержку. Дворкович ожидает, что изложенные в письме темы будут должным образом изучены антикоррупционным комитетом, а последующие рекомендации будут представлены соответствующим органам FIDE.