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FIDE объявила имена двух соперников Дворковича на выборах президента организации

Спорт
4 июля, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В списке кандидатов отсутствует действующий глава организации Кирсан Илюмжинов, который ранее заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы

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ТАСС, 4 июля. Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала имена кандидатов в президенты организации. Список опубликован на официальном сайте FIDE.

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FIDE зарегистрировала трех кандидатов в президенты FIDE. На пост главы организации претендуют член попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ), председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Аркадий Дворкович, вице-президент FIDE грек Георгиос Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт.

В списке кандидатов отсутствует действующий глава организации Кирсан Илюмжинов, который ранее заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы.

Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в грузинском Батуми.

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