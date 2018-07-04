FIDE объявила имена двух соперников Дворковича на выборах президента организации

ТАСС, 4 июля. Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала имена кандидатов в президенты организации. Список опубликован на официальном сайте FIDE.

FIDE зарегистрировала трех кандидатов в президенты FIDE. На пост главы организации претендуют член попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ), председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Аркадий Дворкович, вице-президент FIDE грек Георгиос Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт.

В списке кандидатов отсутствует действующий глава организации Кирсан Илюмжинов, который ранее заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы.

Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в грузинском Батуми.