Кандидат в президенты FIDE Дворкович представил свою команду

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Кандидат в президенты Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович представил состав команды, которая будет работать в федерации в случае его победы на выборах.

Как сообщил Дворкович на пресс-конференции, в руководство FIDE войдут Бахар Куатли (Франция), Махир Мамедов (Азербайджан) и перуанец Хулио Эрнесто Гранда Суньига (вице-президенты), Эньонам Сева Фумей из Того (генеральный секретарь) и Чэнь Чжу из Катара (казначей).

В пятницу Дворкович объявил о подаче заявки для участия в выборах президента FIDE. Ранее о своих намерениях выдвинуть кандидатуры на выборы заявляли вице-президент FIDE грек Георгиос Макропулос, действующий глава федерации Кирсан Илюмжинов, а также британский гроссмейстер Найджел Шорт.

Выборы президента FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми (Грузия).

Дворкович - член попечительского совета РШФ, председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018".