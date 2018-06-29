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Дворкович будет использовать свои средства в предвыборной кампании на пост главы FIDE

Спорт
29 июня, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В пятницу Дворкович объявил о подаче заявки для участия в выборах президента FIDE

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Аркадий Дворкович

Аркадий Дворкович

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович будет использовать собственные средства во время избирательной кампании. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

В пятницу член попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ), председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Дворкович объявил о подаче заявки для участия в выборах президента FIDE.

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"Естественно, кампания требует определенных средств, они могут быть получены, если работаешь, - сказал Дворкович. - Я буду использовать собственные средства, они не такие большие. Но некоторые компании заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, они даже готовы финансировать эту кампанию".

"Прежде всего нужно разработать профессиональную программу. Тратить миллионы долларов на предвыборную программу бессмысленно, это все долгосрочное сотрудничество", - добавил Дворкович.

Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми (Грузия). Дедлайн принятия заявок от кандидатов на выборы - 3 июля.

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