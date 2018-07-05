Дворкович заявил, что Илюмжинов поддержит его на выборах главы FIDE

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Действующий глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов на выборах нового президента организации поддержит члена попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Аркадия Дворковича. Об этом ТАСС сообщил Дворкович.

Илюмжинов, который ранее заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы на пост главы FIDE, в утвержденном организацией списке кандидатов отсутствует.

"Кирсан Николаевич за последний месяц объездил много стран, разговаривал со многими людьми, делегатами. Он сказал, что будет поддерживать российского кандидата, то есть меня, и в ближайшее время передаст мне все необходимое для работы. В этом плане мы сотрудничаем. Считаю, что богатый опыт России, соединенный с опытом других стран, может пойти на пользу FIDE и всему шахматному миру в целом", - рассказал Дворкович.

На пост главы организации, помимо Дворковича, претендуют вице-президент FIDE грек Георгиос Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт. "Конкуренты серьезные - и господин Макропулос, и Шорт. Но я уверен, что опыт работы в государственной власти и в организации футбольного чемпионата мира окажется полезным FIDE", - сказал Дворкович, который также является председателем оргкомитета "Россия-2018".

"В любом случае после выборов мы должны работать в партнерстве - я и мои нынешние конкуренты. Это принесет пользу шахматам", - заключил собеседник ТАСС.

Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в грузинском Батуми.