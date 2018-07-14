Меркель обрадована победой теннисистки Кербер на Уимблдоне

ТАСС, 14 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила в субботу немецкую теннисистку Ангелику Кербер с победой в финале Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Лондоне.

"Поздравляем Ангелику Кербер. Я очень обрадована ее захватывающим выступлением и первой победой на Уимблдоне", - приводит слова канцлера в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Кербер в субботу обыграла в финале турнира американскую теннисистку Серену Уильямс со счетом 6:3, 6:3. Победа на Уимблдоне стала для Кербер первой в карьере. Теперь на счету теннисистки три выигрыша на турнирах Большого шлема.