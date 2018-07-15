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Крамник сыграл вничью с немцем Нисипяну в первом туре шахматного супертурнира в Дортмунде

Спорт
15 июля, 0:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Другой российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с голландцем Анишем Гири

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Владимир Крамник

Владимир Крамник

© Алексей Насыров/ТАСС

ТАСС, 15 июля. Российский гроссмейстер Владимир Крамник сыграл вничью с немцем Ливиу-Дитером Нисипяну в первом туре супертурнира в немецком Дортмунде.

Другой российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с голландцем Анишем Гири. Также не смогли выявить победителя в партиях между поляком Радославом Войташеком и немцем Георгом Майером, поляком Яном-Кшиштофом Дудой и белорусом Владиславом Ковалевым. Все шахматисты набрали по 0,5 очка.

Во втором туре, который пройдет в воскресенье, Крамник сыграет с Войташеком, Непомнящий - с Ковалевым, Майер - с Гири, Дуда - с Нисипяну.

Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х годов турнир вышел на новый уровень - в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 годах в Дортмунде побеждал американец Фабиано Каруана, в 2016 году выиграл француз Макисм Вашье-Лаграв, в прошлом году победу одержал Войташек.

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