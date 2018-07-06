История матчей сборных России и Хорватии по футболу

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 июля 2018 г. в Сочи на стадионе "Фишт" состоится матч сборных России и Хорватии по футболу. Он пройдет в рамках 1/4 финала чемпионата мира.

Хорватский футбольный союз

Хорватский футбольный союз (ХФС) был основан 13 июня 1912 г. На тот момент Хорватия являлась частью Австро- Венгрии. В 1919 г. на базе ХФС был создан Югославский футбольный союз (в 1918-1929 гг. Хорватия входила в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев, в 1929-1941 гг. - Королевства Югославия). 10 апреля 1941 г. Хорватия формально стала независимым государством. Через три месяца, 16 июля 1941 г. ХФС был принят в Международную федерацию футбола (Federation Internationale de Football Association, FIFA; ФИФА). После окончания Второй мировой войны и создания в 1945 г. Федеративной Народной Республики Югославия (с 1963 г. - Социалистическая Федеративная Республика Югославия, СФРЮ) руководство местным футболом осуществлял Футбольный союз Югославии. После распада СФРЮ в 1992 г. и возникновения на Балканах ряда независимых государств ХФС был воссоздан. В том же году организацию вновь приняли в ФИФА, а в 1993 г. она вступила в Союз европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, UEFA; УЕФА). Президентом ХФС является Давор Шукер. Штаб-квартира организации находится в Загребе.

Сборная Хорватии

Первый матч в своей истории сборная Хорватии (представляла Хорватскую бановину в составе Королевства Югославия) провела 2 апреля 1940 г. против команды Швейцарии. Итогом товарищеской игры, состоявшейся в Загребе, стала победа хозяев со счетом 4:0.

Первый матч после провозглашения современной Республики Хорватия (25 июня 1991 г.) национальная сборная этой страны провела 5 июля 1992 г. против команды Австралии. Встреча в Мельбурне завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Самую крупную победу в современной истории сборная Хорватии одержала 4 июня 2016 г. Со счетом 10:0 в товарищеском матче была обыграна команда Сан-Марино. Встреча состоялась в Риеке (Хорватия).

Самое крупное поражение в современной истории команда потерпела от сборной Англии, уступив 9 сентября 2009 г. в Лондоне со счетом 1:5. Матч прошел в рамках группы 6 отборочного турнира на чемпионат мира 2010 г.

Сборная Хорватии является бронзовым призером чемпионата мира 1998 г.

Наибольшее количество матчей за команду провел полузащитник Дарио Срна. На его счету 134 игры. Лучшим бомбардиром является форвард Давор Шукер (45 забитых мячей). В рейтинге ФИФА хорваты занимают 20-е место, высшая рейтинговая позиция в истории команды - третье место (последний раз - в марте 1999 г.). Главный тренер - Златко Далич.

История встреч сборных России и Хорватии

Сборные России и Хорватии встречались между собой три раза. Два матча носили официальный статус, один - товарищеский. Две встречи завершились вничью, один раз победили хорваты.

Первый матч сборных России и Хорватии прошел 6 сентября 2006 г. Встреча на московском стадионе "Локомотив" в рамках группы Е отборочного турнира на чемпионат Европы 2008 г. завершилась нулевой ничьей.

Второй матч состоялся 6 июня 2007 г. на загребском стадионе "Максимир" также в рамках отбора на Евро-2008. Итогом встречи вновь стала нулевая ничья.

Третья игра сборных России и Хорватии прошла в Ростове- на-Дону 11 ноября 2015 г. Итогом товарищеского матча на стадионе "Олимп-2" стала победа гостей со счетом 3:1. В составе россиян отличился нападающий Федор Смолов. У хорватов мячи забили форварды Никола Калинич и Марио Манджукич, а также полузащитник Марцело Брозович. 0спо/ сау/ибл.