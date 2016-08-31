"КазМунайГаз" за 6 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза, до 104,5 млрд тенге

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль национальной нефтегазовой компании Казахстана "КазМунайГаз" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2016 года увеличилась в 1,4 раза и достигла 104,5 млрд тенге ($308 млн по курсу на 31 августа). Об этом говорится в отчете компании.

Выручка увеличилась на 34,7% - до 695,1 млрд тенге, валовая прибыль выросла почти в 30 раз - до 63 млрд тенге.

Активы компании увеличились на 9,6% - до 11,7 трлн тенге. Долгосрочные обязательства увеличились на 28% - до 4,3 трлн тенге.

Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 90% акций "КазМунайГаза" принадлежат фонду "Самрук-Казына", 10% - Нацбанку страны.