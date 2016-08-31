Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Русснефть" начнет в 2017 году эксплуатацию баженовской свиты в ХМАО

Экономика и бизнес ТЭК
31 августа, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Ресурсы баженовской свиты Средне-Шапшинской группы оцениваются в 40-50 млн т
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Нефтяная компания " Русснефть ", подконтрольная семье Михаила Гуцериева, в 2017 г. намерена начать эксплуатационное бурение в баженовской свите Средне-Шапшинской группы месторождений в ХМАО. Об этом говорится в сообщении компании.

Планируется пробурить семь скважин. Ресурсы баженовской свиты Средне-Шапшинской группы оцениваются в 40-50 млн т.

Средне-Шапшинская группа месторождений расположена в Ханты-Мансийском автономном округе. Запасы баженовской свиты относятся к категории нетрадиционных и залегают на глубине 2-3 тыс. м.

Лицензия на разработку месторождений принадлежит "Аки-Отыр", которая была интегрирована в структуру "Русснефти" в 2005 г. Компания разрабатывает месторождения Шапшинской группы (Верхне-Шапшинское, Средне-Шапшинское, Нижне- Шапшинское), а также Песчаное, Овальное и Аржановское месторождения. Обеспеченность предприятия извлекаемыми запасами нефти превышает 100 млн т.

"Русснефть" относит разработку Шапшинской группы месторождений к числу стратегически важных проектов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
3
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
4
Что ждет пенсионную систему России
5
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
6
В Подмосковье из пневматики убит адвокат из Ростовской области
7
Ребенок случайно застрелил женщину на рыбалке в Югре
Темы дня
Реклама