"Русснефть" начнет в 2017 году эксплуатацию баженовской свиты в ХМАО

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Нефтяная компания " Русснефть ", подконтрольная семье Михаила Гуцериева, в 2017 г. намерена начать эксплуатационное бурение в баженовской свите Средне-Шапшинской группы месторождений в ХМАО. Об этом говорится в сообщении компании.
Планируется пробурить семь скважин. Ресурсы баженовской свиты Средне-Шапшинской группы оцениваются в 40-50 млн т.
Средне-Шапшинская группа месторождений расположена в Ханты-Мансийском автономном округе. Запасы баженовской свиты относятся к категории нетрадиционных и залегают на глубине 2-3 тыс. м.
Лицензия на разработку месторождений принадлежит "Аки-Отыр", которая была интегрирована в структуру "Русснефти" в 2005 г. Компания разрабатывает месторождения Шапшинской группы (Верхне-Шапшинское, Средне-Шапшинское, Нижне- Шапшинское), а также Песчаное, Овальное и Аржановское месторождения. Обеспеченность предприятия извлекаемыми запасами нефти превышает 100 млн т.
"Русснефть" относит разработку Шапшинской группы месторождений к числу стратегически важных проектов.