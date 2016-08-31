"Русснефть" начнет в 2017 году эксплуатацию баженовской свиты в ХМАО

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Нефтяная компания " Русснефть ", подконтрольная семье Михаила Гуцериева, в 2017 г. намерена начать эксплуатационное бурение в баженовской свите Средне-Шапшинской группы месторождений в ХМАО. Об этом говорится в сообщении компании.

Планируется пробурить семь скважин. Ресурсы баженовской свиты Средне-Шапшинской группы оцениваются в 40-50 млн т.

Средне-Шапшинская группа месторождений расположена в Ханты-Мансийском автономном округе. Запасы баженовской свиты относятся к категории нетрадиционных и залегают на глубине 2-3 тыс. м.

Лицензия на разработку месторождений принадлежит "Аки-Отыр", которая была интегрирована в структуру "Русснефти" в 2005 г. Компания разрабатывает месторождения Шапшинской группы (Верхне-Шапшинское, Средне-Шапшинское, Нижне- Шапшинское), а также Песчаное, Овальное и Аржановское месторождения. Обеспеченность предприятия извлекаемыми запасами нефти превышает 100 млн т.

"Русснефть" относит разработку Шапшинской группы месторождений к числу стратегически важных проектов.