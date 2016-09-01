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Иран сэкономит 22 млн баррелей нефти в год за счет новых реакторов АЭС "Бушер"

Экономика и бизнес ТЭК
1 сентября, 10:35 UTC+3 ТЕГЕРАН 1, сентября. /ТАСС
Два новых энергоблока планируется за 10 лет
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ТЕГЕРАН, 1 сентября. /ТАСС/. Иран "сэкономит по меньшей мере 22 млн баррелей нефти в год за счет использования новых реакторов" АЭС "Бушер". Об этом, как передает в четверг агентство IRNA, заявил глава Организации по атомной энергии ИРИ Али Акбар Салехи.

Вместе с этим он подчеркнул, что стоимость проекта оценивается в $10 млрд. А построить два новых энергоблока планируется за 10 лет. Как отмечает ИРНА, Салехи указал на "контракт по участию" РФ в строительстве реакторов, однако не раскрыл детали.

В начале прошлого месяца министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что Иран подтвердил важность участия ГК "Росатом" в строительстве АЭС "Бушер". "Вы знаете, что уже был подписан контракт на реализацию второго и третьего блоков атомной электростанции "Бушер", - напомнил он. "Россия готова продолжать строить второй и третий блоки. Думаю, что в какой-то ближайшей перспективе мы получим строительство этих блоков", - сказал Новак.

АЭС в иранской провинции Бушер была построена российскими специалистами в соответствии с контрактом между Ираном и РФ от 1995 года. В августе 2012 года атомная электростанция была выведена на полную мощность.

"Бушер" является первой АЭС не только в Иране, но и на всем Ближнем Востоке. Мощность станции - 1000 МВт, она расположена в 18 км от города Бушер, на берегу Персидского залива.

В начале ноября 2014 года Россия подписала с Ираном пакет соглашений по проекту сооружения в Исламской республике еще 8 атомных энергоблоков. В начале мая текущего года источник в Росатоме сообщил, что Россия рассчитывает начать работы по проектированию АЭС "Бушер-2" в Иране до конца 2016 г. после согласования иранским заказчиком параметров площадки. Строительство третьего энергоблока планируется начать в течение ближайших двух лет.

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