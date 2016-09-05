"Сибур" в I полугодии 2016 г. освоил порядка 50 млрд руб. средств ФНБ на "Запсибнефтехим"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. "Сибур" к середине 2016 года освоил порядка 50 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), выделенных на проект строительства нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим". Об этом сообщил ТАСС зампредправления, главный операционный директор компании Михаил Карисалов.

"Есть кредит ФНБ, который на середину года освоен примерно в объеме около 50 млрд руб.", - сказал он.

Карисалов не уточнил прогнозные сроки полного освоения средств.

Как сообщалось ранее, на текущий момент "Сибур" привлек под проект $1,75 млрд из Фонда национального благосостояния.

"Запсибнефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн тонн) и полипропилена (500 тыс. тонн).

Вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания "Сибур" работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Количество сотрудников группы превышает 28 тыс. человек. Компания реализует продукцию более чем 1,4 тыс. крупным потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.