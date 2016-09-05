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Kortes: цены на бензин Аи-92 в РФ за неделю выросли на 1 копейку, на Аи-95 - не изменились

Экономика и бизнес ТЭК
5 сентября, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Наибольшее подорожание бензина марки Аи-92 в рознице было зафиксировано в Южном и Приволжском федеральных округах
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 в России за период с 29 августа по 2 сентября в среднем по стране выросли на 1 копейку, до 35,38 руб. за л, цены на Аи-95 не изменились и составили 38,3 руб. за л. Об этом свидетельствуют данные компании Thomson Reuters Kortes.

За прошедшую неделю наибольшее подорожание бензина марки Аи-92 в рознице было зафиксировано в Южном и Приволжском федеральных округах - на 6 копеек, до 36,16 руб. и 34,91 руб. за л. соответственно.

Средние биржевые цены на Аи-92 составили 38,604 тыс. руб. за т, что на 817 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 706 руб. - до 38,990 тыс. руб. за т.

Литр бензина марки Аи-95 сильнее всего подорожал также в Приволжском федеральном округе - на 7 копеек, до 38,04 руб.

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 42,354 тыс. руб. за т, что на 415 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены уменьшились на 596 руб. - до 42,160 тыс. руб. за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах за неделю по России снизилась на 126 руб. и составила 40,707 тыс. руб. за т. С начала 2016 г. этот вид топлива подешевел на 5,5%.

Средняя цена дизельного топлива (летние сорта) за отчетную неделю снизилась на 1 копейку и составила 35,57 руб. за л., с начала года снижение цен на дизтопливо составило 0,1% или 3 копейки.

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