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"Татнефть" до 2025 года вложит в развитие сети АЗС 39,2 млрд рублей

Экономика и бизнес ТЭК
5 сентября, 15:06 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Алексей Угаров
Это более чем наполовину обеспечит АЗС продукцией собственного производства
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КАЗАНЬ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Компания "Татнефть" вложит в развитие собственной сети автозаправочных станций (АЗС) до 2025 года 39,2 млрд рублей и более чем наполовину обеспечит АЗС продукцией собственного производства. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник сообщении для инвесторов компании.

"Стратегия-2025: продажа более 50% бензинов и дизтоплива через собственные АЗС и мелким оптом", - говорится в сообщении. "Инвестиции 2016-2025 годы - 39,2 млрд рублей", - отмечается в тексте.

Как следует из сообщения компании, "Татнефть" до 2025 года также планирует инвестировать 24,2 млрд рублей в развитие собственного производства шин, увеличив выпуск продукции с 11,8 млн шин в 2015 году до 16,1 млн шин в 2025 году. Общая цель компании в рамках Стратегии-2025 "удвоить стоимость компании до уровня не менее 21,5 млрд долларов США", сейчас она оценивается в 10,8 млрд долларов США.

"Татнефть" располагает сетью из 680 АЗС в 20 регионах России, к 2025 году их число планируется увеличить на 5%. Как ранее сообщил корр. ТАСС генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов, пока компания сбывает на своих АЗС бензин других производителей, собственное производство бензина на "Танефти" начнется в 2017 году.

"Татнефть" работает в Татарстане, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях, Ненецком автономном округе и Калмыкии, штаб-квартира компании находится в Альметьевске. На долю "Татнефти" приходится около 8% нефтедобычи в стране и свыше 80% нефтедобычи в Татарстане. В 2015 году компания добыла 26,9 млн тонн нефти, что на 2,7% выше уровня 2014 года, чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ по итогам 2015 года выросла на 3,6% по сравнению с предыдущим годом - до 85 млрд рублей. По заключению аудиторской компании Miller & Lents, "Татнефть" в 2015 году увеличила доказанные запасы нефти на 2,1%, до 869,8 млн тонн.

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