Власти: строительство ГПЗ в Приамурье выведет город Свободный из числа депрессивных

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) возле города Свободный существенно улучшит его инфраструктуру и выведет город из числа депрессивных, сообщил ТАСС губернатор Амурской области Александр Козлов. Ранее глава Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке Валентин Тимаков назвал амурские города Свободный и Райчихинск наиболее сложными в регионе.

"Программа (развития - прим. ТАСС) моногородов предусматривает их переориентацию на новые отрасли, новые производства. И, если подойти к Свободному, он всегда считался городом железнодорожников, в данном случае здесь уже явно присутствует замещение. Этот город через пару месяцев будет проблематично назвать депрессивным, потому что мы уже видим, как при работе "Газпрома" (инвестором и заказчиком Амурского ГПЗ является "Газпром переработка Благовещенск" - прим. ТАСС) все меняется: инфраструктура меняется, концепция города", - заявил Козлов.

По информации региональных властей, Амурский ГПЗ станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа - его проектная мощность составит до 42 млрд кубометров в год. Он необходим для выделения ценных фракций перед поставкой газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн кубометров год. Для реализации этого проекта уже началось строительство причала на реке Зея, вахтового поселка, железнодорожной инфраструктуры и подстанции 35/10 кВ.

Все это, отметил Козлов, открывает новые перспективы для третьего по величине города в Амурской области, в котором живут свыше 55 тысяч человек. Создание высокотехнологичного предприятия означает и приток в город новых жителей - квалифицированных специалистов. По данным региональных СМИ, проектная команда НИПИГАЗ, которая осуществляет управление проектом, уже насчитывает сто человек, а до конца года вырастет до 200, через год - до 600 человек. Все они будут постоянно жить в Свободном вместе с семьями, на пике же строительства - в 2018-2019 годах в вахтовом поселке будут находиться до 15 тыс. работников.

Приток работников потребует от Свободного, в том числе, и развития сферы услуг - гостиниц, кафе, ресторанов, химчисток, парикмахерских. А это, по оценке областных властей, даст импульс развитию в моногороде малого и среднего бизнеса.

Уголь не уйдет из Райчихинска

История второго депрессивного города Приамурья - Райчихинска прочно связана с угольной промышленностью. "Мы договорились с компанией "Русский уголь", что Ерковецкое буроугольное месторождение они будут осваивать вахтовым методом, не уходя из Райчихинска, то есть инфраструктура, которая есть в городе, останется, люди будут здесь жить, просто будет построен вахтовый поселок, куда люди будут ездить вахтой на работу (из Райчихинска - прим. ТАСС). Небольшое расстояние - немного больше 100 км, соответственно - комфортабельный автобус, не вахтовка. <…> Они мне показали проект нового вахтового поселка - он с кухней, с баней, со всей инфраструктурой", - рассказал губернатор.

Ранее ТАСС сообщал, что "Интер РАО" и Государственная электросетевая компания Китая обсуждают возможность совместной реализации проекта Ерковецкой ТЭС. Строительство угольной электростанции предполагается на борту Ерковецкого месторождения. Объем финансирования проекта может составить $20-25 млрд.

"Сложные" моногорода

В июле глава АРЧК на Дальнем Востоке Валентин Тимаков назвал моногорода на Дальнем Востоке, у которых наиболее сложное социально-экономическое положение. Это поселок Ярославский, село Светлогорск и город Дальнегорск Приморского края, города Райчихинск и Свободный Амурской области и поселок Чегмодын Хабаровского края. Сообщалось, что агентство готово заняться обучением и трудоустройством высвобождающихся сотрудников предприятий в компании- резиденты ТОР и Свободного порта Владивосток в рамках реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке.