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"Татнефть" не исключает продажи сети АЗС на Украине

Экономика и бизнес ТЭК
7 сентября, 15:01 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Алексей Угаров
АЗС "Татнефти" расположены в 20 регионах России, а также в Белоруссии и на Украине
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КАЗАНЬ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. "Татнефть" не исключает продажи сети своих автозаправочных станций на Украине, сообщил в среду ТАСС генеральный директор компании Наиль Маганов.

"Мы всегда перебираем свой пакет и мы всегда на рынке, если будет хорошее предложение, мы готовы продать не только на Украине", - сказал Маганов, отвечая на вопрос, планирует ли компания продать сесть АЗС на Украине.

По данным на 1 июля текущего года, у "Татнефти" было 108 АЗС на территории Украины.

Как следует из стратегии развития компании до 2025 года, "Татнефть" планирует инвестировать в развитие собственной сети АЗС 39,2 млрд рублей. АЗС "Татнефти" расположены в 20 регионах России (562 АЗС), а также в Белоруссии (17 АЗС) и на Украине.

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