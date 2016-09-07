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Погрузка нефтепродуктов Омским НПЗ в январе-августе сократилась на 14,7%, до 8,4 млн тонн

Экономика и бизнес ТЭК
7 сентября, 14:33 UTC+3
В целом, по итогам января-августа 2016 года погрузка нефтепродуктов на экспорт, а также внутренний рынок составила 95,71 млн тонн
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МОСКВА, 7 сентября./ТАСС/. Погрузка (экспорт, внутренние перевозки) нефтепродуктов Омским НПЗ на станции Комбинатская по итогам января-августа 2016 года составила 8,38 млн тонн, что на 14,7% ниже показателя аналогичного периода 2015 года. Доля погрузки предприятия от общего объема составляет 8,8%.

Согласно данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, Киришский НПЗ (станция Кириши, Ленинградская область) за отчетный период погрузил 7,92 млн тонн нефтепродуктов. По сравнению с январем-августом прошлого года объем погрузки сократился на 6,5% с 8,47 млн тонн. Доля погрузки предприятия составляет 8,3% совокупного объема.

Погрузка "ТАНЕКО" на станции Биклянь (Республика Татарстан) сократилась на 19,5% до 6,02 млн тонн, Комсомольским НПЗ (станция Дземги, Хабаровский край) - на 21,3% до 3,85 млн тонн, Антипинским НПЗ (станция Войновка, Тюменская область) - на 28,5% до 1,42 млн тонн, "РНК Роснефть" (станция Стенькино 2, Рязанская область) - на 5,6% до 7,29 млн тонн, "ЯрославНОС" (станция Новоярославская, Ярославская область) - 1,1% до 6,56 млн тонн.

Погрузка Волгоградского НПЗ (станция Татьянка, Волгоградская область) увеличилась на 3,2% до 6,72 млн тонн, Пермского НПЗ (станция Осенцы, Пермский край) - на 5,5% до 5,52 млн тонн, Ангарского НХК (станция Суховская, Иркутская область) - на 7,3% до 4,2 млн тонн.

В целом, по итогам января-августа 2016 года погрузка нефтепродуктов на экспорт, а также внутренний рынок составила 95,71 млн тонн. Снижение относительно аналогичного периода прошлого года на 7,5% с 103,44 млн тонн. Погрузка для отправки на экспорт за отчетный период составила 49,32 млн тонн (-12,5%), на внутренний рынок - 46,39 млн тонн (-1,5%).

Как ранее сообщал ТАСС, погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России по итогам января-августа 2016 года составила 164,23 млн тонн, что на 8,1% ниже показателя аналогичного периода 2015 года (178,72 млн тонн). В том числе, топочного мазута погружено 33,38 млн тонн (-23%), бензина - 21,69 млн тонн (-5,9%), сырой нефти - 13,86 млн тонн (-28,4%).

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