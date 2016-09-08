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Иркутская нефтяная компания добыла в августе рекордные 750 тыс. тонн углеводородов

Экономика и бизнес ТЭК
8 сентября, 10:05 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 8, сентября. /ТАСС
За год ИНК увеличила cуточный объем добычи углеводородного сырья на 39%
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ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Иркутская нефтяная компания (ИНК) в августе установила рекорд по объемам добычи углеводородного сырья (УВС) - за месяц добыто более 750 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе компании в четверг.

"Добыча нефти и газоконденсата по группе компаний ИНК в августе впервые превысила 750 тыс. тонн. В январе-августе 2016 года на месторождениях группы компаний ИНК было добыто 5 млн тонн жидкого углеводородного сырья, что в 1,5 раза больше, чем за восемь месяцев прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за год ИНК увеличила cуточный объем добычи УВС на 39% - до 25 тыс. тон в июле 2016 года и намерена продолжать наращивать объемы добычи.

"Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение по-прежнему остается основным добывающим активом компании, вместе с тем ИНК планомерно увеличивает добычу на новых месторождениях", - отметили в пресс-службе. На Ярактинском месторождении на данный момент пробурено более 200 эксплуатационных скважин, за последние полтора года были построены 19 кустовых площадок.

Иркутская нефтяная компания состоит из группы компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 23 лицензионных участках Восточной Сибири. Входит в двадцатку крупнейших российских нефтяных компаний по запасам углеводородного сырья. За последние семь лет открыла на территории Иркутской области семь новых месторождений.

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