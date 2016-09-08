Минэнерго: японские компании интересуются участием в приватизации "Роснефти" и "Башнефти"

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Японские компании интересуются приватизацией государственных пакетов акций "Роснефти" и "Башнефти" и смогут принять участие в ней, сказал в интервью ТАСС глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Он уточнил, что этот вопрос напрямую не обсуждался в ходе российско-японских переговоров на Восточном экономическом форуме в начале сентября. "Но мы знаем, что интерес есть, японские компании также могут на общих основаниях участвовать в приватизации, если их удовлетворят условия", - сказал министр.
К продаже готовятся 50,08% акций "Башнефти" и 19,5% акций "Роснефти", принадлежащих Российской Федерации. Ранее глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев сообщал, что провести сделку по продаже госпакета "Башнефти" планировалось в сентябре - октябре 2016 года, однако премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отложил приватизацию компании на более поздний срок.
Первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер говорил, что приватизация "Башнефти" может быть перенесена на 2017 год.
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщал, что стоимость госпакета акций "Башнефти" предварительно оценивается приблизительно в 297-315 млрд рублей и заявлял, что сделка по продаже госпакета акций будет проведена после реализации 19,5% акций "Роснефти". Улюкаев отмечал, что оценка госпакета "Роснефти" в $11 млрд близка к действительности.
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.