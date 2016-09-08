Холдинг "СДС" увеличит добычу угля на 25% благодаря доступу к новому месторождению

КЕМЕРОВО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Разрез "Черниговец" (входит в холдинг "Сибирский деловой союз", СДС) увеличит к 2020 году добычу угля на 25% - до 8 млн тонн за счет освоения участка с запасами в 140 млн тонн, для разработки которого перенесли участок трассы Кемерово - Анжеро-Судженск. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе обладминистрации.

"Разрез "Черниговец" в 2017 году сможет начать разработку новых залежей угля, это позволит предприятию стабильно работать как минимум 30 лет, ежегодно наращивая добычу, и выйти к 2020 году на уровень 8 млн тонн угля", - сказали в пресс-службе. Как уточнили ТАСС в холдинге, в настоящее время разрез добывает около 6,5 млн тонн.

На открытии дороги губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал, что под старым участком трассы лежали запасы высококачественного угля объемом 140 млн тонн. "И залегают они близко к поверхности, так что его можно добывать открытым способом, который является безопасным. СДС направил свои деньги и перенесла участок <…> Потратили на это 2 млрд рублей", - добавил он.

Протяженность нового участка - около 6 км. Для его строительства дорожникам пришлось делать насыпь высотой в 23 метра. Асфальтобетонное покрытие сделали более прочным - трехслойным, так как дорога находится рядом с угольными предприятиями и по ней будут ездить большегрузы.

В целом время в пути по направлению Кемерово - Анжеро- Судженск за счет нового участка с более широкой проезжей частью сократится на 20 минут. Также его ввод позволил убрать крутой поворот и пересечение с железнодорожными путями.

СДС объединяет угледобывающие, машиностроительные, химические, транспортные, строительные, торговые, сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, СМИ, спортивные, оздоровительные и развлекательные учреждения. Отраслевой холдинг компании - "СДС-Уголь", в который входит в том числе "Черниговец", занимает третье место по объемам добычи в РФ.