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Минэнерго РФ видит большой потенциал развития отношений с Алжиром в сфере ТЭК

Экономика и бизнес ТЭК
9 сентября, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
"Газпром", "Роснефть", "Стройтрансгаз" - уже успешно работают в Алжире и осуществляют геологоразведку и добычу на отдельных месторождениях
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак видит большой потенциал развития сотрудничества с Алжиром в области сейсмики и разработки новых нефтегазовых проектов, сообщает пресс-служба Минэнерго по итогам встречи Новака и министра энергетики Алжира Нуреддина Бутарфы.

"Наши компании - "Газпром", "Роснефть", "Стройтрансгаз" - уже успешно работают в Алжире и осуществляют геологоразведку и добычу на отдельных месторождениях. Тем не менее мы видим большой потенциал развития сотрудничества в области сейсмики и разработки новых нефтегазовых проектов", - сказал Александр Новак, подводя итоги переговоров.

По его словам, министры на встрече обсудили широкий круг вопросов.

"Мы обсуждали сотрудничество в рамках диагностики алжирских нефтепроводов, газопроводов, нефтепродуктопроводов и водопроводов. Российская компания "Транснефть" имеет самый высокий в мире уровень компетенции в этой сфере и готова оказывать такие услуги, в том числе для алжирской компании Sonatrach", - отметил глава Минэнерго России.

Еще одной темой переговоров стала реализация на территории Алжира проектов в области возобновляемой энергетики. "В Алжире планируется реализация большой программы по строительству солнечных и ветряных электростанций общей мощностью свыше 5000 МВт. Наши компании уже рассматривают возможность своего участия в строительстве таких объектов", - подчеркнул Новак.

Кроме того, сообщил он, алжирские коллеги рассматривают возможность строительства первой атомной электростанции, но для этого требуется провести работу по созданию компетенций и внесению изменений в действующую нормативно-правовую базу. "По всем направлениям Росатом готов оказать содействие и реализовать проект. Остро для наших алжирских партнеров стоит вопрос подготовки кадров в этой сфере. Мы готовы обсуждать строительство в Алжире исследовательского ядерного центра с участием Росатома", - заявил Новак.

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