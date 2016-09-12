"Дочка" "Башнефти" оштрафована на 290 тыс. рублей за нарушение промышленной безопасности

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УФА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Прокуратура оштрафовала компанию "Уфаоргсинтез", входящую в "Башнефть", на 290 тыс. рублей за нарушение промышленной безопасности, что могло привести к аварии на заводе. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры республики.
"За допущенные нарушения по инициативе прокуратуры предприятие и два руководителя подразделений привлечены к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности и оштрафованы на общую сумму 290 тыс. рублей", - сказали в ведомстве.
Проверка показала, что при эксплуатации некоторых установок не соблюдался температурный режим, "это могло привести к аварийной ситуации на заводе", уточнили в пресс- службе. В ряде случаев отсутствовали, были неисправны или отключены системы контроля и управления технологическими процессами. Кроме того, на опасных производствах использовались технологические устройства и оборудование с истекшим сроком эксплуатации.
Сейчас на "Уфаоргсинтезе" разработан план мероприятий по устранению нарушений, четыре сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.
ОАО "Уфаоргсинтез" - крупнейший российский производитель продукции оргсинтеза, входит в структуру "Башнефти". Основные виды деятельности - производство высококачественной нефтехимической продукции, работа с попутными газами нефтепереработки с получением полипропилена, полиэтилена разных марок, фенола, ацетона, альфа-метилстирола, дифенилолпропана и других продуктов нефтехимии.