Миллер: "Газпром" с партнерами примут решение по "Северному потоку-2" в ближайшие месяцы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. "Газпром" с партнерами в ближайшие месяцы примут решение о дальнейшей реализации проекта "Северный поток-2". Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель правления газового холдинга Алексей Миллер.

"Все партнеры, которые являются участниками с самого начала, продолжат работу над проектом. Они все подтвердили "Газпрому" свое участие. То что касается конкретных моделей реализации проекта, я думаю, что буквально в самые ближайшие месяцы мы примем окончательное решение", - сказал он.

Ранее "Газпром" и его европейские партнеры (Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall) направили заявку на создание СП по "Северному потоку - 2" германскому и польскому антимонопольным регуляторам. Германия одобрила данное решение, а польский регулятор высказал возражения. В частности, отмечалось, что создание СП может привести к ограничению конкуренции. Позднее компании отозвали заявку, поданную в польское ведомство.

В этой связи глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания совместно с партнерами до конца текущего года намерены определить новую модель финансирования проекта строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Северный поток - 2" предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Планируется, что он будет введен в строй к концу 2019 года. Капитальные затраты в проект оцениваются в 8 млрд евро, а общая стоимость с учетом привлечения проектного финансирования - в 9,9 млрд евро.

Для планирования, строительства и эксплуатации двух ниток морского газопровода "Северный поток - 2" создана швейцарская Nord Stream 2 AG. В настоящее время "Газпрому" принадлежит 100% акций этой компании.