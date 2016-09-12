"Таманьнефтегаз" в августе увеличил перевалку нефтепродуктов и СУГ на 43%, до 978,7 тыс. т

ТАМАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Таманский перегрузочный комплекс группы компаний "ОТЭКО" (оператор - ЗАО "Таманьнефтегаз") в августе 2016 года перевалил на морские суда 978,7 тыс. тонн нефтепродуктов и СУГ, что на 43% превысило объем за аналогичный период 2015 года, сообщили в пресс-службе компании.

Отгрузка СУГ на морские суда в отчетном периоде составила 55 тыс. тонн, мазута - 445,4 тыс. тонн, вакуумного газойля - 278,7 тыс. тонн, газового конденсата - 31,5 тыс. тонн, нафты - 168,1 тыс. тонн.

По сравнению с июлем 2016 года объем перевалки увеличился на 40%.

Таманский перегрузочный комплекс ГК "ОТЭКО" перегрузил на морские суда 1,3 млн тонн светлых нефтепродуктов за календарный год, с начала перевалки нафты (август 2015 года), и продолжает строительство новых резервуаров для хранения нафты общим объёмом 210 тыс. кубометров, а также проектирует ещё группу резервуаров общим объемом 160 тыс. тонн. Ввод первых резервуаров запланирован на четвертый квартал 2016 года. После строительства всех запланированных резервуаров ТПК сможет нарастить перевалку нафты до более чем шести млн тонн в год, сообщает компания.

ЗАО "Таманьнефтегаз" - оператор Таманского перегрузочного комплекса СУГ, нефти и нефтепродуктов. Терминалы компании были введены в эксплуатацию в 2012 году. К настоящему моменту комплекс перевалил более 27 млн тонн.

ГК "ОТЭКО" (Объединенная транспортно-экспедиторская компания) - крупнейший частный инвестор в портовую инфраструктуру Юга России. С начала 2000 годов реализует комплексную инвестиционную программу по строительству терминальных мощностей в порту Тамань. Группа владеет и управляет парком из 15 тыс. нефтеналивных цистерн, имеет парк магистральных и маневровых локомотивов. В собственности компании также находится вагоноремонтное предприятие, расположенное в г. Рязани.