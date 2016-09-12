Минприроды выставит 31 участок с запасами углеводородов для геологоразведки в 2016 г.

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской утвердил перечни участков с прогнозными ресурсами углеводородов для геологического изучения за счет средств недропользователей в 2016 году. Об этом сообщает Минприроды РФ.

Всего для изучения предоставляется 31 участок с прогнозными ресурсами углеводородов и два участка подземных минеральных вод.

В частности, в Ненецком АО предоставляются 3 участка с прогнозными ресурсами нефти по категории Д1 - 19,5 млн тонн, в Башкирии - 2 участка с прогнозными ресурсами нефти по категории Д1 - 3,1 млн тонн, в Ростовской области - один участок с прогнозными ресурсами газа пл категории Д1 - 1 млрд кубометров, в Ханты-Мансийском АО (Югра) - 25 участков с прогнозными ресурсами нефти по категории Д1 - более 150 млн тонн.

Участки с прогнозными ресурсами подземных минеральных вод предоставляются для изучения в Башкирии и Костромской области.