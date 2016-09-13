Газопровод за 1,7 млрд рублей до Ребрихинского района на Алтае сдадут через год

БАРНАУЛ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Газопровод до Ребрихинского района Алтайского края протяженностью 74 км и стоимостью 1,7 млрд рублей подрядчики намерены сдать в конце сентября - начале октября 2017 года. Об этом во вторник в рамках совещания по строительству газопровода в администрации региона сообщил гендиректор подрядной организации ("Томскгазстрой") Сергей Былин.

"6 сентября подписан договор на строительство газопровода, срок ввода в эксплуатацию - четвертый квартал 2017 года. Первая труба большого диаметра поступит в конце ноября - начале декабря этого года. Часть техники уже пошла в село Ребриха, идут экскаваторы, вагончики, бульдозеры, сварочное оборудование - мы развернем городок на 200 человек, трубосварочную базу. Работа будет идти в две смены с шагом примерно один километр в день, всего - 74 километра", - сказал Былин.

В рамках этого проекта будет построена Ребрихинская газораспределительная станция, которая позволит перевести на голубое топливо в общей сложности четыре сельских района. По словам губернатора региона Александра Карлина, в Алтайском крае газификация Ребрихи - начало газификации западной и юго-западной части края.

По данным администрации региона, в Ребрихинском районе к 2020 году планируется газифицировать 1620 домовладений и 13 котельных. На данный момент на территории района за счет средств "Газпрома" выполняется проектирование пяти межпоселковых газопроводов, от которых к 2020 году будут газифицированы шесть сел.

Как сообщалось ранее, в 2015 году было принято решение о том, что "Газпром" построит в Алтайском крае газоотвод стоимостью порядка 1,7 млрд рублей в Ребрихинском районе с газораспределительной станцией производительностью 216 млн кубометров газа в год. В общей сложности по проекту "Программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края с 2016 по 2020 годы " "Газпром" планирует инвестировать в строительство 16 объектов газоснабжения региона 5,1 млрд рублей.