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Власти: теплосети Краснодарского края изношены на 70%

Экономика и бизнес ТЭК
14 сентября, 10:30 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов
Чтобы исправить ситуацию нужны многомиллиардные инвестиции
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КРАСНОДАР, 14 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Износ теплосетей в Краснодарском крае составляет порядка 70%, чтобы исправить ситуацию нужны многомиллиардные инвестиции. Об этом сообщил ТАСС в среду вице-губернатор региона Андрей Алексеенко.

"На сегодняшний день средний процент износа котельных и тепловых сетей по краю составляет порядка 70%, поэтому одним из приоритетных направлений в сфере ТЭК является модернизация основных фондов в теплоэнергетике, замена устаревшего оборудования на современное. По проведенным подсчетам, чтобы кардинально изменить ситуацию в этом вопросе, потребуются многомиллиардные инвестиции в течение сравнительно небольшого промежутка времени - от пяти до семи лет", - сказал Алексеенко, не уточнив конкретную сумму, необходимую для модернизации.

По его словам, привлечение инвесторов не отразится на стоимости теплоснабжения для населения. "Мы все - и власть, и инвестор - исходим из того, что "потолок" цены за тепловую энергию уже достигнут. В платежках за ЖКХ цены на отопление и ГВС (горячее водоснабжение - прим. ТАСС) составляют где-то 60% от совокупной стоимости всех услуг. Дальнейшее удорожание тепловой энергии приведет к недоступности этого ресурса для населения, ухудшению платежной дисциплины, справедливому возмущению граждан, которые не должны продолжать оплачивать сверхнормативные потери и перерасходы топлива", - отметил вице-губернатор.

По данным пресс-службы администрации региона, основные неплательщики за газ в крае - 12 предприятий в 11 районах. Они должны порядка 80% от общей суммы задолженности, которая на сегодняшний день составляет 2,8 млрд рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что проект постановления правительства РФ "Об утверждении порядка оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон", разработанный Минэнерго, получил отрицательное заключение от Минэкономразвития, поскольку "цели, заявленные в его существующей редакции, а именно обеспечение устойчивого и надежного снабжения электрической и тепловой энергией ее потребителей, не могут быть достигнуты". Ведомство считает, что проект постановления должен определить порядок принятия решений о готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и порядок оформления результатов проверок, а также основные требования, соблюдение которых проверяется Минэнерго и призвано обеспечить надежное прохождение отопительного сезона.

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