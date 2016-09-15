"Лукойл" до конца года увеличит реализацию топлива в Татарстане на 20%

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КАЗАНЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. "Лукойл" по итогам года прогнозирует 20-процентный рост продажи моторного топлива на рынке Татарстана. Общий объем реализации составит около 280 тыс. тонн. Об этом в четверг сообщил первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает корреспондент ТАСС.
"Мы 20 лет работаем в Татарии, результат чуть больше 1 млн тонн, неплохо идет рост по реализации топлива, в этом году будет 270-280 тыс. тонн, это на 20% (больше) по сравнению с прошлым годом", - сказал Маганов. Как отметил Минниханов, у "Лукойла" в Татарстане "сеть АЗС высокого уровня, они обеспечивают дорожный сервис, в этом направлении идет работа".
Вице-президент "Лукойла" в четверг приехал в Казань для награждения победителей VII конкурса социальных и культурных проектов компании.