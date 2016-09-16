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"Ургалуголь" намерен за пять лет увеличить добычу угля до 12 млн тонн в год

Экономика и бизнес ТЭК
16 сентября, 12:21 UTC+3 ЧЕГДОМЫН /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Рост объемов производства необходим для реализации обогащенного угля за рубежом
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ЧЕГДОМЫН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. АО "Ургалуголь" (входит в АО "Сибирская угольная энергетическая компания", СУЭК) намерен в ближайшие пять лет увеличить производство обогащенного угля с 7 млн тонн до 12 млн в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор предприятия Александр Добровольский.

"Сегодня обогатительная фабрика "Чегдомын" вышла на проектную мощность - 6,5-7 млн тонн в год, в планах предприятия наращивать по 1 млн тонн в год. То есть к 2021 году с 7 млн тонн нарастить добычу и производство угля до 12 млн тонн", - сказал Добровольский.

По его оценке, рост объемов производства необходим для реализации обогащенного угля за рубежом. "Внутренний рынок ограничен, что же касается поставок на мировой рынок, то здесь возможности безграничны, в первую очередь, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметил он.

Обогатительная фабрика "Чегдомын" мощностью по переработке 6 млн. тонн угля в год была введена компанией в промышленную эксплуатацию в декабре 2015 года. Введенные новые мощности по обогащению угля позволили повысить качественные показатели готовой продукции (зольность 18-20%, калорийность угля до 6000 ккал/кг) и увеличить объемы выпуска обогащенного угля в 2015 году до 4,15 млн. тонн. К 2021 году планируемое увеличение мощности по переработке угля составит 8 млн тонн в год.

Инвестиции в обогащенный уголь

АО "Ургалуголь" осуществляет добычу угля открытым и подземным способами на территории Хабаровского края на Ургальском каменноугольном (Верхнебуреинский район) и Мареканском буроугольном месторождениях (Охотский район). Утвержденные балансовые запасы угля составляют более 2 млрд тонн.

По итогам 2015 года объем добычи угля составил 5,6 млн тонн угля, что на 4% выше уровня 2014 года. Переработано угля 5,42 млн. тонн, рост к уровню 2014 года составил 62,7%. Объем реализации угля в 2015 году составил на внутреннем рынке - 2,05 млн тонн (увеличение на 9 % к уровню 2014 года); на экспорт - 2,8 млн тонн (увеличение на 14% к уровню 2014 года).

Компанией направлены инвестиции в основное и вспомогательное оборудование для проведения полной реконструкции шахты "Северная" и разреза "Буреинский". Это позволит увеличить объемы добычи до 10 млн тонн в год к 2021 году.

"Ургалуголь" ведет строительство нового разреза "Правобережный", начало добычи планируется в 2018 году, с выходом на объем добычи угля 3 млн. тонн в год к 2021 году.

На реализацию программы развития угледобывающего предприятия в 2015 году было направлено 2,2 млрд рублей при плане 1,62 млрд рублей. На 2016 год программой капитальных вложений запланировано 2,45 млрд рублей, в том числе средства государственной поддержки (1,5 млрд рублей) для строительства новых объектов инфраструктуры с завершением строительства в 2017 году. Это автомобильный мосты через реки Ургал и Чегодомын, железнодорожные пути и линия электропередач. За 6 месяцев 2016 года привлечено более 1,3 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

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