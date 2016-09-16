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"Роснефть" построит в Тверской области шесть заправок до 2020 года

Экономика и бизнес ТЭК
16 сентября, 17:24 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 16, сентября. /ТАСС
В настоящее время в регионе работает 34 автозаправочных комплекса
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ТВЕРЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Компания "Роснефть" построит в Тверской области шесть новых автозаправочных комплексов (АЗК) до 2020 года. Об этом стало известно в пятницу в ходе рабочей поездки в Бологовский район главного исполнительного директора компании Игоря Сечина и врио губернатора Тверской области Игоря Рудени.

"Компания продолжает реализацию планов на территории Тверской области. В настоящее время в регионе работает 34 автозаправочных комплекса. Мы планируем нарастить количество этих объектов. Часть комплексов будет носить многофункциональный характер: они будут иметь мотели для размещения водителей большегрузных автомобилей, соответствующие стоянки", - сказал Сечин.

Он добавил, что на территории комплексов также будут отведены специальные места для организации торговли товарами, которые производятся в регионе.

Как отметил врио губернатора Игорь Руденя, первый такой многофункциональный комплекс будет построен в течение года в Конаковском районе - в месте пересечения федеральных трасс М-10 "Россия" и М-11 "Москва-Санкт-Петербург". По данным пресс-службы облправительства, всего будет построено до 2020 года шесть новых АЗК, еще десять - обновлено к концу 2017 года.

"Правительство области нацелено на развитие дорожной инфраструктуры, создание комфортных условий для водителей и туристов в самых отдаленных уголках региона, обеспечение транспортной доступности для населения. Ведется строительство новых современных трасс, ремонт дорог, и "Роснефть" в этом наш надежный и стратегический партнер", - сказал Руденя.

Сегодня стороны также подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве, расширяющее партнерство, в том числе при реализации социальных проектов, создании объектов придорожной инфраструктуры на территории Тверской области.

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