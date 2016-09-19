Минэнерго планирует на правкомиссии по ТЭК обсудить потенциал переработки нефтепродуктов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минэнерго планирует на правительственной комиссии по ТЭК поднять вопрос о потенциале переработки нефтепродуктов и обсудить потребности внутреннего рынка. Об этом журналистам сообщил заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов.

"Мы будем поднимать тему, связанную с устойчивостью и обоснованностью объемов переработки для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, в том числе и потенциал, связанный с экспортом", - сказал он.

Кроме того, он не исключил, что на правительственной комиссии, которая по информации СМИ должна состоятся на этой неделе, будет обсуждаться вопрос налогообложения отрасли. "Как можно разговаривать о потенциале, не разговаривая о налогах? Что-то наверняка зацепим", - отметил Молодцов.