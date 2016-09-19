Минэнерго планирует на правкомиссии по ТЭК обсудить потенциал переработки нефтепродуктов

Агент: Даббур не перейдет в ЦСКА, переговоров между сторонами не будетСпорт 19 сентября, 17:55
Путин назвал победу "Единой России" "авансом со стороны народа"Политика 19 сентября, 17:41
Путин наградил 23 паралимпийцев Почетной грамотой президента РФСпорт 19 сентября, 17:37
Меркель взяла на себя ответственность за очередной провал ХДС, но остается верной себеМеждународная панорама 19 сентября, 17:32
Шойгу: почти 100 тыс. гражданских приняли участие в учениях "Кавказ-2016"Армия и ОПК 19 сентября, 17:31
Александр Овечкин не вышел на раскатку перед матчем с североамериканцамиСпорт 19 сентября, 17:28
Пулково стал одним из самых красивых аэропортов мира по версии The TelegraphТранспорт 19 сентября, 17:26
Постояльцы отеля в Торонто, где живут хоккеисты РФ, были эвакуированыСпорт 19 сентября, 17:20
Путин: Россия будет регулярно проводить открытые соревнования для паралимпийцевСпорт 19 сентября, 17:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минэнерго планирует на правительственной комиссии по ТЭК поднять вопрос о потенциале переработки нефтепродуктов и обсудить потребности внутреннего рынка. Об этом журналистам сообщил заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов.
"Мы будем поднимать тему, связанную с устойчивостью и обоснованностью объемов переработки для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, в том числе и потенциал, связанный с экспортом", - сказал он.
Кроме того, он не исключил, что на правительственной комиссии, которая по информации СМИ должна состоятся на этой неделе, будет обсуждаться вопрос налогообложения отрасли. "Как можно разговаривать о потенциале, не разговаривая о налогах? Что-то наверняка зацепим", - отметил Молодцов.