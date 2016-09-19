"Мессояханефтегаз" благодаря новой технологии повысила эффективность бурения скважин

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Совместное предприятие "Газпром нефти" и "Роснефти" - "Мессояханефтегаз" завершило строительство на Восточно-Мессояхском месторождении горизонтальных скважин с множественными ответвлениями по технологии, получившей в отрасли название "рыбья кость", что позволило увеличить стартовый дебит нефти на 40% по сравнению с традиционной горизонтальной скважиной, говорится в сообщении "Роснефти".

Отмечается, что это самые северные скважины подобной конструкции в России.

"Применение новой технологии позволило повысить эффективность бурения с учетом сложных геологических условий месторождения и снять некоторые технологические ограничения по его разработке. На текущий момент технология уже опробована на четырех скважинах Восточно-Мессояхского месторождения. Общая длина всех пробуренных стволов превышает 10 км, из них больше 6 км - это длина ответвлений", - сообщается в пресс-релизе.

Конструктивная особенность скважин, пробуренных на Восточно-Мессояхском месторождении, состоит в том, что от одного горизонтального ствола отходят многочисленные ответвления. "В результате скважина по своей форме напоминает рыбий скелет, именно поэтому она получила название "рыбья кость". Такая конструкция позволяет существенно увеличить охват нефтенасыщенных участков пласта по сравнению с традиционной горизонтальной скважиной, но при этом требует меньшего объема буровых работ, чем при создании многоствольной скважины. Конструкция позволяет направить каждое из ответвлений в отдельные нефтяные участки, не задевая соседние пласты с газом или водой. Ответвления могут отходить в любом направлении от горизонтального ствола и их стоимость значительно ниже, чем затраты на бурение отдельных скважин, однако сам процесс бурения таких скважин существенно сложнее", - говорится в сообщении.

Группа Мессояхских месторождений включает Восточно-Мессояхский и Западно-Мессояхский участки. Это - самые северные материковые месторождения в России, на которых ведется промышленная добыча. Лицензии на оба блока принадлежат АО "Мессояханефтегаз", которое паритетно контролируют "Газпром нефть" и НК "Роснефть". "Газпром нефть" выполняет функции оператора проекта.

Мессояхская группа расположена на Гыданском полуострове, в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Запасы нефти и газового конденсата группы Мессояхских месторождений составляют более 470 млн тонн нефти и 188 млрд кубометров газа.