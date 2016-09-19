Министр нефти Ирана призвал к скорейшей реализации договоренностей с "Лукойлом"

ТЕГЕРАН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане призвал к налаживанию долгосрочного сотрудничества между Иранской национальной нефтяной компанией и российским "Лукойлом", а также к скорейшей реализации уже имеющихся договоренностей. Об этом, как сообщает иранское агентство Shana, министр заявил в ходе состоявшейся в понедельник в Тегеране встречи с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым.

"Лукойл" первым (из иностранных компаний - прим. ред.) подписал с Ираном меморандум о взаимопонимании по разработке одного из нефтяных месторождений. Мы надеемся, что эта договоренность в скором времени будет реализована", - сказал Зангане.

По информации агентства, Алекперов также встретился с управляющим директором Иранской национальной нефтяной компании Али Кардаром. Стороны обсудили освоение двух иранских нефтяных месторождений - Абе-Тимур и Мансури, находящихся в юго-западной провинции Хузестан, а также добычу нефти в Персидском заливе.