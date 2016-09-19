Министр нефти Ирана призвал к скорейшей реализации договоренностей с "Лукойлом"

Агент: Даббур не перейдет в ЦСКА, переговоров между сторонами не будетСпорт 19 сентября, 17:55
Путин назвал победу "Единой России" "авансом со стороны народа"Политика 19 сентября, 17:41
Путин наградил 23 паралимпийцев Почетной грамотой президента РФСпорт 19 сентября, 17:37
Меркель взяла на себя ответственность за очередной провал ХДС, но остается верной себеМеждународная панорама 19 сентября, 17:32
Шойгу: почти 100 тыс. гражданских приняли участие в учениях "Кавказ-2016"Армия и ОПК 19 сентября, 17:31
Александр Овечкин не вышел на раскатку перед матчем с североамериканцамиСпорт 19 сентября, 17:28
Пулково стал одним из самых красивых аэропортов мира по версии The TelegraphТранспорт 19 сентября, 17:26
Постояльцы отеля в Торонто, где живут хоккеисты РФ, были эвакуированыСпорт 19 сентября, 17:20
Путин: Россия будет регулярно проводить открытые соревнования для паралимпийцевСпорт 19 сентября, 17:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕГЕРАН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане призвал к налаживанию долгосрочного сотрудничества между Иранской национальной нефтяной компанией и российским "Лукойлом", а также к скорейшей реализации уже имеющихся договоренностей. Об этом, как сообщает иранское агентство Shana, министр заявил в ходе состоявшейся в понедельник в Тегеране встречи с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым.
"Лукойл" первым (из иностранных компаний - прим. ред.) подписал с Ираном меморандум о взаимопонимании по разработке одного из нефтяных месторождений. Мы надеемся, что эта договоренность в скором времени будет реализована", - сказал Зангане.
По информации агентства, Алекперов также встретился с управляющим директором Иранской национальной нефтяной компании Али Кардаром. Стороны обсудили освоение двух иранских нефтяных месторождений - Абе-Тимур и Мансури, находящихся в юго-западной провинции Хузестан, а также добычу нефти в Персидском заливе.