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"Русвьетпетро" ввело Восточно-Янемдейское месторождение в НАО

Экономика и бизнес ТЭК
20 сентября, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Также компания запустила межпромысловой трубопровод, который свяжет месторождение с основными объектами подготовки и транспортировки нефти
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ООО  "СК "Русвьетпетро" (совместное предприятие "Зарубежнефти" и вьетнамской компании PetroVietnam) ввело в эксплуатацию расположенное в Ненецком автономном округе (НАО) Восточно-Янемдейское месторождение нефти с запасами 3,4 млн тонн, сообщает компания.

Также компания запустила межпромысловой трубопровод, который свяжет это месторождение с основными объектами подготовки и транспортировки нефти.

"Русвьетпетро" реализует программу освоения лицензионных участков недр на четырех блоках Центрально-Хорейверского поднятия в Ненецком автономном округе, которые включают в себя 13 месторождений: Северо- Хоседаюское, Висовое, Верхнеколвинское, Западно- Хоседаюское, Сихорейское, Восточно-Сихорейское, Северо- Сихорейское, Северо-Ошкотынское, Сюрхаратинское, Урернырдское, Восточно-Янемдейское, Южно-Сюрхаратинское и Пюсейское.

Совокупные запасы этих месторождений составляют около 95 млн тонн нефти.

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