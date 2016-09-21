"Транснефть" планирует конвертировать китайский кредит в рубли

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" планирует конвертировать долларовый кредит, полученный от Китая, в рубли. Об этом журналистам сообщил глава компании Николай Токарев.

"Мы хотим конвертировать это все в рубли и через рубли рассчитываться", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о ходе погашения китайского кредита. Он не назвал сроков, отметив лишь, что "вопрос в процесс".

В 2009 году "Роснефть" и "Траснефть" договорились с Китаем о поставках 15 млн тонн нефти ежегодно. В соответствии с соглашением компании получили от госбанков Китая льготные кредиты на $10 млрд и $15 млрд соответственно сроком на 20 лет. В рамках проекта было построено ответвление от нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), включающее объекты нефтепроводной инфраструктуры.

В 2013 году стороны договорились нарастить поставки нефти и довести их на пике до 30 млн тонн.