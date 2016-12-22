Акционеры "Латвияс газе" учредили компанию - оператора передачи и хранения газа

РИГА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Акционеры компании "Латвияс Газе" учредили новое предприятие Conexus Baltic Grid, которое будет образовано в ходе реорганизации газовой компании, оно займется транспортировкой и хранением газа. Об этом в четверг сообщил ТАСС официальный представитель "Латвияс Газе" Винсентс Макарис.

"Акционеры сегодня приняли решение утвердить устав новой компании. Постараемся зарегистрировать ее до конца года, чтобы с 1 января она начала работу", - сказал он.

Как уточнил Макарис, после официальной регистрации "Латвияс Газе" передаст Conexus Baltic Grid необходимое имущество для обеспечения функций передачи и хранения газа, включая оборудование Инчукалнского подземного газового хранилища, трубопроводы, программное обеспечение, необходимые для административных процессов основные средства, а также пассивы, а том числе затраты последующих периодов по проектам из фондов ЕС и обязательства перед работниками.

В сентябре внеочередное собрание акционеров "Латвияс Газе" поддержало решение о разделе компании. За раздел "Латвияс Газе" тогда выступили все его крупнейшие акционеры, в том числе компания "Газпром", Marguerite Fund, Uniper Ruhrgas International GmbH и "Итера Латвия".

Ранее в феврале сейм (парламент) Латвии окончательно утвердил закон о либерализации газового рынка, в соответствии с которым до 3 апреля 2017 года "Латвияс газе" должен быть разделен на два юридически независимых предприятия - оператора систем передачи и хранения газа и оператора систем распределения и торговли природным газом. До 31 декабря 2017 года у оператора системы передачи и хранения газа должен появиться новый владелец.

В настоящее время "Латвияс газе" является единственным в Латвии предприятием, которое обеспечивает закупку, хранение, распределение и торговлю природным газом. Крупнейшим акционером "Латвияс газе" является компания "Газпром" (34%), вторую по величине долю имеет Marguerite Fund (28,97%), у Uniper Ruhrgas International GmbH 18,26% акций "Латвияс газе", еще 16% владеет компания "Итера Латвия".