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"Новатэк" выкупил свои акции почти на $600 тысяч

Экономика и бизнес ТЭК
26 декабря, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Сделка состоялась 23 декабря
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Novatek equity (Cyprus) Limited, принадлежащая "Новатэку", выкупила глобальные депозитарные расписки (GDR) материнской компании в объеме, удостоверяющем права на 48 тыс. обыкновенных акций "Новатэка" (одна GDR представляет 10 акций - прим. ред.), следует из сообщения компании.

Таким образом, кипрская дочка выкупила 0,0016% УК материнской компании и довела свою долю до 0,6139%.

Сделка состоялась 23 декабря. В этот день, одна GDR компании на Лондонской фондовой бирже стоила $124,5, следовательно, стоимость сделки могла составить $597,6 тыс.

7 июня 2012 г. совет директоров "Новатэка" одобрил программу выкупа обыкновенных акций компании и/или глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции на общую сумму до $600 млн со сроком действия один год.

Novatek Equity (Cyprus) Limited, 100% акций которой принадлежат "Новатэку", через брокера приобретает GDR на Лондонской фондовой бирже и/или обыкновенные акции компании на Московской бирже по рыночным ценам.

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