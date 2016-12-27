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Разрез в Кемеровской области увеличит добычу угля на 36% после модернизации ж/д станции

Экономика и бизнес ТЭК
27 декабря, 12:46 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
В настоящее время ведутся проектные работы, объем инвестиций будет известен позже
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КЕМЕРОВО, 27 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Разрез "Задубровский Новый" (бывший актив компании "Русский уголь", проданный частному лицу) в Кемеровской области планирует в 2017 году сохранить угледобычу на уровне 1,1 млн тонн, а в 2018 - нарастить ее объем более чем на треть за счет снятия инфраструктурных ограничений и модернизации железнодорожной станции. Об этом сообщил во вторник гендиректор разреза Денис Пружина после подписания соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с областной администрацией.

"Инвестировано в 2016 году около 200 млн рублей, такой же объем запланирован на 2017 год <…> Уровень добычи по 2016 году - 1,1 млн тонн (как и в 2015 - прим. ТАСС). Задача 2017 года - уровень добычи сохранить, прироста мощностей не предусматривается в связи со спецификой работы предприятия и ограничением работы по ж/д схеме отгрузки угля. Планомерно ведем проработку технической части модернизации железнодорожных путей, реконструкции собственной ж/д станции "Задубровская" для увеличения добычи до 1,5 млн тонн", - сказал гендиректор.

По его словам, на такой объем планируется выйти в 2018 году после решения вопросов с инфраструктурными ограничениями. В настоящее время ведутся проектные работы, объем инвестиций будет известен позже. Как уточнил Денис Пружина, перспективное увеличение добычи до 1,5 млн тонн связано в том числе с тем, что имеются ограничения по объему погрузки в Беловском районе, где также находятся предприятия "Кузбассразрезугля", "Кузбасской топливной компании", "Стройсервиса". "Вопрос смотрится в комплексе: одна компания не может взять так просто и больше повезти", - сказал гендиректор.

Как сообщал ТАСС, в конце 2015 года компания "Русский уголь", ведущая добычу в Хакасии, Красноярском крае и Амурской области, продала свои разрезы в Кузбассе - "Евтинский" и "Задубровский". Их новым владельцем стал Александр Нецветаев, работающий в угольной промышленности Кузбасса 39 лет. До этого на заседании регионального штаба по финмониторингу в Кемерово гендиректор "Русского угля" Билан Ужахов сообщал, что предприятия в Кузбассе последние 4 года финансируются за счет других активов компании, а себестоимость добычи на них превышает рыночную цену реализации.

По словам Пружины, ООО "Разрез "Задубровский Новый" создано путем реорганизации и является правопреемником группы компании "Русский уголь - Кузбасс" (в том числе и по участку "Евтинский", добыча там не ведется). Запасы компании составляют 35 млн тонн угля. Около 75% добытого угля поставляется российским потребителя, остальная часть идет на экспорт, поэтому, как добавил гендиректор, произошедший во втором полугодии рост цен на мировых рынках особо не отразился на компании.

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