Премьер-министр Пакистана запустил третий энергоблок атомной станции

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ИСЛАМАБАД, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф ввел в эксплуатацию третий энергоблок атомной электростанции (АЭС) Чашма в округе Мианвали провинции Пенджаб, сообщила газета "Доон" в среду.
В торжественной речи премьер-министр Наваз Шариф заявил, что АЭС Чашма является конкретным ярким примером конструктивного взаимодействия Китая и Пакистана и очередным шагом по обеспечению бесперебойной подачи электричества в каждый дом страны.
"Положить конец ежедневным отключениям и обеспечить бесперебойный доступ к электричеству в Пакистане - одна из приоритетных задач нынешнего правительства. Мы рассчитываем закрыть этот вопрос к 2018 году", - заявил премьер-министр.
Атомная электростанция Чашма строится при совместном сотрудничестве Комиссии по ядерной энергетике Пакистана и китайской национальной ядерной корпорации. Запущенный в среду 340-мегаваттный энергоблок завершил цикл испытаний в начале октября и был подключен к электросети страны 15 октября. Всего на станции Чашма расположено четыре энергоблока, три из которых действующие, четвертый планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.