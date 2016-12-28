Премьер-министр Пакистана запустил третий энергоблок атомной станции

ИСЛАМАБАД, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф ввел в эксплуатацию третий энергоблок атомной электростанции (АЭС) Чашма в округе Мианвали провинции Пенджаб, сообщила газета "Доон" в среду.

В торжественной речи премьер-министр Наваз Шариф заявил, что АЭС Чашма является конкретным ярким примером конструктивного взаимодействия Китая и Пакистана и очередным шагом по обеспечению бесперебойной подачи электричества в каждый дом страны.

"Положить конец ежедневным отключениям и обеспечить бесперебойный доступ к электричеству в Пакистане - одна из приоритетных задач нынешнего правительства. Мы рассчитываем закрыть этот вопрос к 2018 году", - заявил премьер-министр.

Атомная электростанция Чашма строится при совместном сотрудничестве Комиссии по ядерной энергетике Пакистана и китайской национальной ядерной корпорации. Запущенный в среду 340-мегаваттный энергоблок завершил цикл испытаний в начале октября и был подключен к электросети страны 15 октября. Всего на станции Чашма расположено четыре энергоблока, три из которых действующие, четвертый планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.