Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер-министр Пакистана запустил третий энергоблок атомной станции

Экономика и бизнес ТЭК
28 декабря, 12:57 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 28, декабря. /ТАСС
Всего на станции Чашма расположено четыре энергоблока, три из которых действующие, четвертый планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году
Материал из 1 страницы

ИСЛАМАБАД, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф ввел в эксплуатацию третий энергоблок атомной электростанции (АЭС) Чашма в округе Мианвали провинции Пенджаб, сообщила газета "Доон" в среду.

В торжественной речи премьер-министр Наваз Шариф заявил, что АЭС Чашма является конкретным ярким примером конструктивного взаимодействия Китая и Пакистана и очередным шагом по обеспечению бесперебойной подачи электричества в каждый дом страны.

"Положить конец ежедневным отключениям и обеспечить бесперебойный доступ к электричеству в Пакистане - одна из приоритетных задач нынешнего правительства. Мы рассчитываем закрыть этот вопрос к 2018 году", - заявил премьер-министр.

Атомная электростанция Чашма строится при совместном сотрудничестве Комиссии по ядерной энергетике Пакистана и китайской национальной ядерной корпорации. Запущенный в среду 340-мегаваттный энергоблок завершил цикл испытаний в начале октября и был подключен к электросети страны 15 октября. Всего на станции Чашма расположено четыре энергоблока, три из которых действующие, четвертый планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Интересное
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле не воспринимают "признания" главы РУСАДА о допинге как первоисточник
2
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
3
Песков рассказал о планах Путина на новогодние праздники
4
Минздрав рассказал о фантастических результатах первого российского препарата против рака
5
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
6
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
7
Генпрокуратура потребовала от "Роснано" устранить нарушения при закупках
Темы дня
Реклама