"Лукойл" увеличил заем для СП с "Башнефтью" на 2 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Лукойл" увеличил сумму займа для совместного с "Башнефтью" предприятия ("Башнефть-Полюс"), ведущего разработку месторождений им. Требса и Титова, с 19,171 млрд рублей до 21,18 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Заем был предоставлен "Башнефть-Полюс" в 2012 году, согласно которому предприятию было предоставлены средства до 19,171 млрд рублей. В соответствии с дополнительным соглашением, предусмотрено увеличение суммы займа до 21,18 млрд рублей. Срок исполнения обязательств по сделке - не позднее 1 декабря 2020 года. Общая сумма сделки составляет около 30 млрд рублей.

"Башнефть" и "Лукойл" совместно ведут разработку месторождений имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе, доказанные запасы нефти которых на 31 декабря 2015 г., по данным компании, составляли 240,2 млн баррелей. Пиковая добыча в 4,8 млн т в год будет достигнута к 2020 г. "Башнефть" получила лицензию на месторождения в начале 2011 г. за 18,5 млрд руб. Тогда же для освоения месторождений было создано СП "Башнефть-Полюс", в котором "Лукойл", имеющий необходимую инфраструктуру в НАО, получил 25,1% акций за $153 млн.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявлял журналистам, что компания не видит рисков для совместных предприятий с "Башнефтью" после приватизации этой компании. Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун отмечал, что "Лукойл" не планирует выходить из совместного предприятия с "Башнефтью" по разработке месторождений имени Требса и Титова после ее покупки "Роснефтью".

"Роснефть" 12 октября закрыла сделку по приобретению у государства 50,08 акций "Башнефти" за 329,7 млрд руб.